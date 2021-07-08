На Аркаиме построили копию дома каменного века

В подобных постройках жили степные народы Урала

В заповеднике «Аркаим» завершили строительство древнего жилища каменного века. Около года сотрудники парка вместе с заместителем директора заповедника Александром Кисленко строили большой дом, опираясь на исследования Ботайской археологической культуры. В подобных домах XXXVI—XXXII веках до н. э. жили степные народы Урала.



«Ботайская археологическая культура знаменита прежде всего тем, что с ней связывается один из первых случаев одомашнивания лошадей. Датируется эта культура тридцать шестым — тридцать вторым веками до н. э., что на полтора тысячелетия старше датировок Аркаима и Синташты и почти на тысячу лет старше египетских пирамид», — отметили сотрудники заповедника.





Постройка входит в музейный комплекс «Жилища каменного века». Комплекс существует уже много лет и состоит из двух домов — двухкомнатного и однокомнатного. Стоит отметить, что двухкомнатный дом был восстановлен после пожара 2019 года. Сейчас проходят последние приготовления к открытию дома: реконструкторы плетут перегородки из тростника и ивы, расписывают стены и наполняют пространство копиями предметов быта древних коневодов.





Посетить дом древних коневодов гости смогут уже с 10 июля.

Напомним, что ранее в заповеднике был отменен фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим», который должен был пройти 9—11 июля. Причиной отмены фестиваля стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе. Какие еще фестивали отменили в регионе, читайте здесь.