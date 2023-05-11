В Ставрополе состоялся финал юбилейного конкурса патриотических песен «Солдатский конверт». В номинации «Солисты» победу присудили студенту ЧГИК Алексею Ковину. Награду победителю вручил председатель жюри фестиваля Лев Лещенко.
Алексей Ковин — студент консерваторского факультета, солист вокального проекта STATUS-MEN, победитель многих региональных конкурсов. Перед жюри он исполнил «Молитву солдата». Музыку и слова песни написали в Челябинске композитор Полина Сергиенко и Наталья Балынская.
Композицию и исполнение признали лучшим из 12 финальных номеров фестиваля в категории «солисты». А в отборе было более 700 заявок.
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