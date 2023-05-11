Челябинец победил во всероссийском конкурсе патриотических песен

Студент ЧГИК Алексей Ковин получил награду из рук Льва Лещенко

В Ставрополе состоялся финал юбилейного конкурса патриотических песен «Солдатский конверт». В номинации «Солисты» победу присудили студенту ЧГИК Алексею Ковину. Награду победителю вручил председатель жюри фестиваля Лев Лещенко.



Алексей Ковин — студент консерваторского факультета, солист вокального проекта STATUS-MEN, победитель многих региональных конкурсов. Перед жюри он исполнил «Молитву солдата». Музыку и слова песни написали в Челябинске композитор Полина Сергиенко и Наталья Балынская.



Композицию и исполнение признали лучшим из 12 финальных номеров фестиваля в категории «солисты». А в отборе было более 700 заявок.

