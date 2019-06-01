/ Лауреатов областного фестиваля «Сцена-2019» наградят в прямом эфире

В этом году фестиваль прошел уже в 30-й раз.

В этом году фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена-2019» знакомил зрителей с детскими постановками, по традиции он проходил по двум направлениям в режиме Биеннале, чередуя спектакли: в один год — для взрослых, другой — для детей. А потому церемония награждения лауреатов состоится 1 июня, в День защиты детей.

Яркое мероприятие пройдет с танцевальными номерами и вокальными выступлениями, а победители юбилейного фестиваля будут объявлены в следующих номинациях: гран-при «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа хореографа (режиссера по пластике)», «Лучшая работа сценографа (художника)» и «Лучшее музыкальное оформление спектакля».

Присоединиться к прямой трансляции события можно будет 1 июня, с 17:00 до 19:00 часов (по челябинскому времени) на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».