В Челябинском Камерном театре поставят спектакль «Эти свободные бабочки»

Премьера пройдет в апреле

Не успели стихнуть первые аплодисменты на премьере «Гадюки», как в Камерном театре Челябинска начали готовиться к новой постановке «Эти свободные бабочки» (16+) по пьесе Леонарда Герша. Режиссером-постановщиком выступит Олег Хапов, автор инсценировок «Пленные духи», «Спасти камер-юнкера Пушкина», «Воспоминание о будущем», «Достоевский. Игра в…», «Убивая Гонзаго» и «Я — Метеорит».

Страница нового спектакля уже появилась на сайте Камерного. Здесь постановку называют фантазией в темноте, которую можно описать фразой из «Маленького принца» Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

«Это история борьбы света и тьмы внутри каждого из нас. История обретения любви вопреки общепринятым понятиям. История прозрения, которое происходит почти с каждым героем пьесы. Жаль, что в жизни это случается с очень немногими. А потому постановщики заявляют спектакль как фантазию в темноте. И только вам решать, можно ли ее реализовать в реальности», — рассказывают в театре.

Впервые пьесу Леонарда Герша поставили в 1969 году. Юный Дональд, избавившись от чрезмерной опеки матери, начинает самостоятельную жизнь в своей собственной небольшой квартире под крышей. Он знакомится с живущей через дверь эксцентричной девушкой, мечтающей стать актрисой. Их жизнь кажется прекрасной, а будущее светлым, но только до того момента, пока девушка не обнаруживает, что Дональд слеп.

Премьера назначена на 19 и 20 апреля, роли исполнят Дарья Чакина, Никита Савиных, Елена Евлаш и Юрий Рябухин.