Кролик из Челябинского Камерного театра обрел новый дом

Поиски хозяина шли всего несколько дней

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Вислоухий белый и пушистый актер Челябинского Камерного театра отправился в новый дом. Поиски хозяев шли всего несколько дней — в соцсетях его заметила Екатерина Плотникова, решившая стать «мамой» для кролика. За счастливым концом истории наблюдали корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Напомним, Снежка приняли на работу в Камерный перед новогодними праздниками. Он примерил на себя роль кролика, появляющегося из шляпы волшебника. И да, ранее мы писали, что Снежка звали Снежаной. Актриса неожиданно для всех оказалась актером. Точный пол кролика определили только на днях.

«Снежок отработал очень много спектаклей, вызывал невероятные эмоции у детей и даже у родителей», — отметил директор Камерного театра Павел Михайлов.

Новая хозяйка Снежка Екатерина Плотникова увидела пушистого зверька в соцсетях и поняла, что именно она должна забрать его. Екатерина пообещала присылать в театр фотографии с тем, как живет артист «на пенсии» (в свои-то три месяца).

Материал создан ИА «Первое областное».