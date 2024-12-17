Челябинский Камерный театр принял на работу кролика Снежану

Артистка дебютирует 18 декабря

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В труппе Челябинского Камерного театра пополнение. Под Новый год приняли необычного артиста — белого, пушистого и с длинными ушами. Кролик Снежана будет участвовать в новогодних утренниках и появляться из волшебной шляпы фокусника, поделились в театре.

У начинающей звезды есть и свой райдер: строгая диета и свежее сено каждый день. Жить она согласна только в пятизвездочном кабинете заведующей труппой.

Снежане всего полтора месяца. Театру ее передал фокусник Игорь Петренко, который занимается постановкой фокусов к новогодним спектаклям. Идею пригласить пушистого актера подал режиссер Олег Хапов.

«После новогодней кампании мы проведем конкурс внутри коллектива на лучшую приемную маму для Снежаны», — поделился директор Камерного театра Павел Михайлов.

Снежана уже познакомилась с коллегами, привыкла к постоянным поглаживаниям и умилениям. До 11 января она будет жить и работать в театре, дебют у артистки состоится 18 декабря.