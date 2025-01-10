Актриса Челябинского Камерного театра ищет дом

Из требований: свежая солома, простор и вкусняшки

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Самая юная актриса Челябинского Камерного театра в поисках нового жилья. Обворожительная красотка согласна только на просторную «комнату», где сможет развесить свои длинные уши. Звучит странно? Просто в дом пристраивают кролика Снежану.

Как рассказали в Камерном, спектакли с участием Снежи заканчиваются, а в условиях театра держать подросшего кролика невозможно. В последний раз актриса выйдет на сцену 11 января, а после готова отправиться к новым любящим хозяевам.

«Всю новогоднюю кампанию мы умилялись вздохам малышей в тот момент, когда фокусник доставал из шляпы настоящего белого кролика. Это были самые ценные моменты интермедии, ведь глаза детей светились от счастья!» — поделились в театре.

Желающие стать хорошим другом для пушистой красотки и обеспечить ей просторную клетку должны написать в соцсетях Камерного.