Красотка-библиотекарь из Магнитогорска раскрутила свой «Инстаграм», рассказывая о книгах

Девушка читает около 90 книг в год и пишет рецензии без лишних спойлеров

Кто-то проводит в «Инстаграме» марафоны стройности, а кто-то — марафон чтения Достоевского. 26-летняя Екатерина Нуждина раскрутила свой аккаунт, рассказывая о книгах. Девушка работает в читальном зале Центральной библиотеки им. Б. А. Ручьева в Магнитогорске и попутно ведет блог, где без лишних спойлеров рассказывает о современных новинках литературы и классике. Контент нашел своего читателя — рецензии Екатерины собирают по нескольку сотен лайков, а подписчики благодарят за литературные «наводки». Как удалось раскрутить «Инстаграм», Екатерина рассказала журналисту ИА «Первое областное».





Екатерина начала вести книжный блог, когда поступила в МГТУ им. Носова в магистратуру на направление «филологические стратегии управления интернет-контентом». Блог нужен был, чтобы осваивать SMM-технологии на практике. Тема блога тоже лежала на поверхности: Катя с детства очень много читала. Любовь к чтению сохранилась — сейчас она может изучить от корки до корки по 80—90 книг в год, при этом постоянно повышает планку. В блоге девушка кратко рассказывает впечатления о прочитанном, не спускаясь до пересказа сюжета, за что подписчики ей благодарны — чем меньше спойлеров, тем лучше.

«Сначала для раскрутки я использовала таргет, устраивала различные конкурсы для подъема активности. Это помогло, с тех пор количество подписчиков понемногу растет. Какое-то время мне хотелось сотрудничать с издательствами и рассказывать о новинках, но сейчас мне это не нужно, хочется просто читать что понравилось и рассказывать об этом без каких-либо обязательств», — объяснила Екатерина Нуждина.





В блоге много рецензий на современную российскую литературу, особенно Екатерина тяготеет к автофикшну — это воспоминания и мемуары. Кроме того, в последнее время она старается читать больше классических произведений, так как современная проза уже порядком утомила девушку.

«Самые плохие из прочитанных мною книг были те, которые я брала спонтанно. Понравится обложка, название. А читаешь — книга банальная, монотонная. Не стоит доверять первому впечатлению. Правда, тут есть другая сторона: я не верю, что хорошую книгу можно распознать по первой странице. Иногда авторы устраивают для читателей настоящие испытания — намеренно пишут первые 50 страниц скучно, как Умберто Эко, чтобы проверить читателя на стойкость, и потом показывают, на что способны»,

— размышляет Екатерина.





Интересно, что Екатерина своим блогом не стремится повысить культуру чтения в «Инстаграме». На ее взгляд, людям вообще не обязательно любить читать.

«Чтение для удовольствия — личное дело каждого. Чтение не даст сакрального знания, поэтому читать художественную литературу нужно только по желанию. Другое дело, что современный человек должен уметь работать с информацией. А так... даже библиотекарь не обязан любить читать, важнее, чтобы он мог помочь посетителю и был хорошим организатором»,

— заявляет Екатерина.

В библиотеке им. Б. А. Ручьева Екатерина не только выдает книги, но и курирует различные мероприятия для молодежи. Например, проводит встречи «Клуба любителей массовой культуры» и квизы.





Подобных мероприятий на площадке библиотеки все больше. Это связано с тем, что библиотека была модернизирована по нацпроекту «Культура» и читальный зал превратили в современное пространство или даже коворкинг, где удобно проводить встречи. Цель библиотеки — привлечь как можно больше посетителей, дать им удобную площадку для хобби и учебы.

«Я искренне считаю, что работаю в самом красивом месте Магнитогорска. Библиотеку обновили совсем недавно, и посетители часто говорят: „Вау! Мы точно в России? В Магнитогорске? Разве библиотека может выглядеть так? Что здесь произошло?“»

— рассказывает Екатерина.









Сейчас библиотеки региона превращают в культурные многофункциональные центры по всей Челябинской области. В помещениях полностью меняют дизайн и мебель, пополняют фонд новой литературой и внедряют современные технологии — проводят Wi-Fi, устанавливают проекторы, интерактивные планшеты для навигации по библиотеке. Недавно в регионе побывала замминистра культуры России Ольга Ярилова. По ее словам, Челябинская область — лидер по строительству модельных библиотек. За последние два года в области их появилось семь, а к концу 2021 года должно открыться еще пять. Строят библиотеки на средства из федерального и областного бюджетов.