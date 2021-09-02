Как привить детям любовь к чтению

Какие приемы могут использовать родители с этой целью

Установлено, что детям, которые любят чтение, проще справляться со школьными заданиями, чем ученикам, открывающим книги по принуждению. Прививать любовь к литературе следует с малых лет, но делать это нужно грамотно, чтобы книги не вызывали у ребенка отвращения.

Преподносите книги как интересные игрушки. Битва телевизора и гаджетов с книгами нередко заканчивается поражением последних, и все же родители могут попробовать заинтересовать детей чтением. Знакомство с первыми книгами у детей случается обычно в полгода. Если родители выбирают яркие издания, с выпуклыми картинками, ребенку будет интересно их рассматривать. Подбор книг по возрасту и постоянное чтение малышу позволит сохранить книжный интерес и в четыре, и в семь, и в десять лет.

Родителям тоже стоит читать книги. Вы никогда не сможете принудить ребенка читать, но ваша любовь к чтению может ему передаться. Когда дети регулярно видят своих родителей за книгой, у них пробуждается интерес к занятию, которым так увлечены взрослые. Детям присуще копировать поведение старших, будьте достойным примером.

Не давайте ребенку сложных книг. В пятилетнем возрасте ребенку свойственно воспринимать информацию, происходящую в данный момент времени. Даже если вы хотите вырастить вундеркинда, не пытайтесь обмануть время. Только к шести годам ребенок начинает понимать и видеть в своем воображении то, что создается писателем. Всегда ориентируйтесь на возраст чада, подбирая ему литературу, чтобы не отбить желание читать сложными для него книгами.





Хвалите ребенка, когда он понимает книгу. Говорите ребенку слова похвалы, когда он осознает, о чем прочитал в книге, а не за то, сколько страниц он осилил за один раз. Скорость чтения выработается постепенно, поэтому не надо ставить ее в приоритет. Важнее, когда ясен смысл текста. Задавайте ребенку вопросы о прочитанном, дискутируйте на темы, которые можно обсудить по книге.

Не стоит выбирать аудиокниги. Аудиокниги не считаются злом, но детям они не так полезны, как бумажные, они не смогут усовершенствовать технику чтения. Также с аудиокнигой ребенок будет чаще отвлекаться на посторонние вещи, что помешает и погружению в процесс, и усвоению информации.

Помните об индивидуальности ребенка. Подбор книг нужно осуществлять с ориентиром на детские интересы. Бывает, что маленький ребенок часто просит маму о прочтении конкретного произведения. Не отказывайте в просьбе, ведь ребенку откликнулось содержимое книги, а это очень хорошо. Вспомните и о своей любимой книге из детства. Если она подходит к возрасту ребенка, почитайте ее, возможно, что и вашему чаду книга тоже придется по душе. Еще один важный момент: принимайте во внимание пол ребенка. Есть книги, которые будут интересны только мальчикам, а другие лишь девочкам.

О том, как чтение развивает человека, можно прочитать здесь.