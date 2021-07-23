Заместитель министра культуры России в Челябинске назвала лучшей систему модельных библиотек в области

В Челябинске проходит мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура» в регионах Уральского федерального округа

С трехдневным рабочим визитом Челябинскую область посетила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Сегодня она провела мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура» в регионах Уральского федерального округа и открыла выставку, посвященную уже воплощенным проектам, в Челябинском институте культуры.

Высокую гостью сопровождали вице-губернаторы Ирина Гехт и Вадим Евдокимов. На встрече присутствовал директор Челябинской областной филармонии Алексей Пелымский

— Это регулярная встреча, чтобы понять, как идет реализация проектов, поделиться идеями, проблемами, увидеть, какие достигнуты успехи. Мы видим, сколько создано модельных библиотек — и Челябинская область является абсолютным лидером этого направления в России. Кроме того, ремонтируются Дворцы культуры, отрываются виртуальные концертные залы, музыкальные школы получают новые инструменты и так далее. В Челябинской области создан Большой симфонический оркестр! Это не может не радовать,

— подчеркнула заместитель министра.

Ольга Ярилова дала высокую оценку работе регионального министерства культуры и заметила, что из Челябинской области присылают такие невероятные проекты, в частности, модельных библиотек, что у экспертного совета нет никакой возможности отказать.На круглом столе, посвященном проблемам профессионального образования в сфере культуры и искусства, в Челябинском институте культуры было принято решение о создании Координационного Совета институтов культуры и искусства России.В субботу Ольга Ярилова отправится в поездку в Сатку и Златоуст, а в воскресение проведет совещание библиотекарей в Челябинской областной научной библиотеке.