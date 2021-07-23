С трехдневным рабочим визитом Челябинскую область посетила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Сегодня она провела мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура» в регионах Уральского федерального округа и открыла выставку, посвященную уже воплощенным проектам, в Челябинском институте культуры.
Высокую гостью сопровождали вице-губернаторы Ирина Гехт и Вадим Евдокимов. На встрече присутствовал директор Челябинской областной филармонии Алексей Пелымский— Это регулярная встреча, чтобы понять, как идет реализация проектов, поделиться идеями, проблемами, увидеть, какие достигнуты успехи. Мы видим, сколько создано модельных библиотек — и Челябинская область является абсолютным лидером этого направления в России. Кроме того, ремонтируются Дворцы культуры, отрываются виртуальные концертные залы, музыкальные школы получают новые инструменты и так далее. В Челябинской области создан Большой симфонический оркестр! Это не может не радовать, — подчеркнула заместитель министра.
Ольга Ярилова дала высокую оценку работе регионального министерства культуры и заметила, что из Челябинской области присылают такие невероятные проекты, в частности, модельных библиотек, что у экспертного совета нет никакой возможности отказать.
На круглом столе, посвященном проблемам профессионального образования в сфере культуры и искусства, в Челябинском институте культуры было принято решение о создании Координационного Совета институтов культуры и искусства России.
В субботу Ольга Ярилова отправится в поездку в Сатку и Златоуст, а в воскресение проведет совещание библиотекарей в Челябинской областной научной библиотеке.