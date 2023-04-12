Художники украсили первый двор в Челябинске в рамках конкурса «Привет, сосед!»

Рассказываем, где преобразили электробудку

Художники из Graffiti Russia украсили первый двор в Челябинске в рамках конкурса «Привет, сосед!». Яркий арт украсил электробудку во дворе дома № 36а на улице Воровского, сообщается на странице ассоциации в социальной сети «ВКонтакте».

Ребята из Graffiti Russia планируют бесплатно украшать челябинские дворы с апреля по сентябрь этого года. Всего яркие граффити появятся в пяти дворах.

Условия для участия в конкурсе простые: необходимо отправить художникам фото подстанции, забора или электробудки, расположенных во дворе и готовых к росписи, а затем следить за своим двором и принимать участие в голосовании. Побеждает тот двор, который наберет максимальное количество голосов.

Новое голосование будет запущено 15 апреля. Также ребята продолжают принимать заявки от челябинцев.

Более подробно об особенностях конкурса читайте в нашем материале.