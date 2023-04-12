В Челябинске возникла отличная традиция отмечать крупные праздники на набережной. Уже 16 апреля в Арт-сквере устроят семейный праздник на Пасху.
У реки Миасс установят две звонницы. Откроет праздник в 13:00 пасхальный перезвон от профессиональных звонарей — служителей челябинских храмов и епархий. А потом на специальных мастер-классах позвонить в колокола сможет любой желающий.
По всей набережной устроят мастерские: взрослые и дети смогут сделать милые сувениры для родных и друзей — пасхальное яйцо в технике скрапбукинг или птичку на палочке.
Поддержат праздничную атмосферу ростовые куклы — пасхальные зайцы и специальные фотозоны с большими расписными пасхальными яйцами. А на сцене выступят творческие коллективы города — будут петь и танцевать. В 15:40 гостей ждут на спектакль «Гуси-лебеди» для малышей от театра «Премьера».
Возрастные ограничения праздника 0+.
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