На Пасху в Челябинске выступят звонари и пасхальные зайцы

Позвонить в колокола сможет любой желающий

В Челябинске возникла отличная традиция отмечать крупные праздники на набережной. Уже 16 апреля в Арт-сквере устроят семейный праздник на Пасху.



У реки Миасс установят две звонницы. Откроет праздник в 13:00 пасхальный перезвон от профессиональных звонарей — служителей челябинских храмов и епархий. А потом на специальных мастер-классах позвонить в колокола сможет любой желающий.



По всей набережной устроят мастерские: взрослые и дети смогут сделать милые сувениры для родных и друзей — пасхальное яйцо в технике скрапбукинг или птичку на палочке.



Поддержат праздничную атмосферу ростовые куклы — пасхальные зайцы и специальные фотозоны с большими расписными пасхальными яйцами. А на сцене выступят творческие коллективы города — будут петь и танцевать. В 15:40 гостей ждут на спектакль «Гуси-лебеди» для малышей от театра «Премьера».



Возрастные ограничения праздника 0+.

