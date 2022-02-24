В Челябинске 6 марта пройдет широкая Масленица

Парки города опубликовали программу народных гуляний

Парк им. Ю. А. Гагарина







Самая масштабная программа пройдет в парке Гагарина. На сцене у фонтана будет концерт с танцами и народными песнями в современной обработке.

Устроят конкурсы и традиционные игрища, где можно будет проверить свою силу и выносливость. В программе: подъем гири, прыжки в мешках, перетягивание каната и масленичный столб.

На главной аллее парка Гагарина пройдут мастер-классы по изготовлению народных кукол. Будут работать фотозона и праздничная ярмарка, где можно попробовать блины и другие угощения.

Горсад им. А. С. Пушкина





В парке Пушкина устроят «Казачью Масленицу». Откроются гулянья конным шествием казаков и традиционными казачьими играми. Челябинцам продемонстрируют рубку шашкой, борьбу на поясах, метание бревна и казачий ножевой бой.

В центре сада в это время пройдет концерт с народными песнями и танцами, а для всех желающих проведут традиционные конкурсы: бой подушками, метание валенка и покорение столба.

Весь день атмосферу праздника будут создавать аниматоры в русских народных нарядах.

Сад Победы





В Саду Победы гулянья пройдут у сцены. Пройдет концерт песенных коллективов, традиционные конкурсы, и устроят фотозону с героями русских сказок. Главной особенностью гуляний станет огненное шоу.



Парк им. О. И. Тищенко





В парке в Металлургическом районе подготовили развлечения и для взрослых, и для детей. Параллельно с праздничным концертом здесь пройдут конкурсы по метанию блинов, масленичные бои, кольцеброс и другие забавы. Жителей района обещают порадовать и театральным представлением в честь проводов зимы.

Гулянья на всех площадках начнутся в 12:00, а завершатся к 15:00 традиционным сожжением чучела Масленицы.

Еще: Проводы зимы пройдут в Историческом музее Южного Урала и у главного корпуса ЧелГу.