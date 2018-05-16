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/ 10-летняя челябинка получила роль в фильме Disney

10-летняя челябинка получила роль в фильме Disney

Школьница покорила жюри сценками из произведений Александра Пушкина.
сегодня в 09:24
  |  Общество

Челябинская школьница прошла кастинг на роль в киноальманахе компании Disney. 10-летняя София Иржухина сыграет в новой картине «Счастье — это…». Сценарий будущего фильма, как и роли, пока держатся в секрете.

Жюри в составе Владимира Грамматикова, Федора Бондарчука, Андрея Мерзликина и других звезд отечественного кинематографа отдали победу в номинации «детская роль» маленькой Софии из Челябинска. — говорится на сайте организаторов.

Для участия в конкурсе девочка при поддержке родителей записала несколько роликов. В них она предстала в знакомых с детства образах из сказок Александра Сергеевича Пушкина. 10-летняя София перевоплотилась в царицу, зеркало и сватью бабу Бабариху.

Компанию девочке составят такие же непрофессиональные актеры и звезды российского кинематографа.

Напомним, ранее компанию Disney покорил своим образом другой южноуралец. Известный челябинский стронгмен Алексей Серебряков снялся в эпизодической роли в сказке «Последний богатырь». Силач сыграл крупного парня в московском аквапарке, которого отталкивает главный герой, после чего оказывается в сказочной стране.

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