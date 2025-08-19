Камерный театр собирает у челябинцев телевизоры из нулевых

Старая техника украсит премьерный спектакль

Челябинский Камерный театр решил избавить южноуральцев от хлама, распиханного в кладовых, гаражах и на антресолях. Театр собирает у горожан старые «пухлые» квадратные телевизоры, которые были в квартирах в начале двухтысячных годов.

Технику решили забирать не просто так — она нужна для декорирования премьерной постановки «Блуда и МУДО» (16+) по роману Алексея Иванова. Действие спектакля происходит в начале XXI века: главный герой, Борис Моржов, пытается спасти родной Дом пионеров, в котором работает, от закрытия. И, подобно Чичикову, он собирает документы на «мертвых душ», которые якобы занимаются в Доме пионеров.

Режиссером нового спектакля выступил Дмитрий Огородников. Премьера назначена на 19 и 20 сентября, к этому времени Камерный театр надеется отыскать еще восемь телевизоров.