Как работают катки в Челябинске

Сейчас из-за погоды покататься не получится в горсаду имени Пушкина

О временном закрытии катка из-за погодных условий объявили в городском саду имени Пушкина. Пока неизвестно, когда его снова откроют. Остальные городские площадки для катания продолжают работать.



В парке имени Терешковой, где в каток превратились пешеходные дорожки, все еще можно прийти кататься, но администрация парка рекомендует подождать, пока не установится стабильная минусовая температура.

«Днем каток работал, но лед сильно изрезали, а чтобы его снова нарастить, нужна минусовая температура, поэтому от катания пока лучше воздержаться», — рассказали журналисту ИА «Первое областное» в администрации парка.

Крытому комплексу «Уральская молния» погодные условия нипочем, поэтому он работает в привычном режиме, без изменений.

Новый большой каток на Лыжной базе на Северо-западе тоже продолжает принимать посетителей, особых распоряжений к ним не поступало, поэтому покататься все еще можно. Решение о завтрашнем катании примут, исходя из погодных условий.