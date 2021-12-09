Из сквера на челябинской набережной пропало несколько арт‑объектов

Убрали инсталляцию Fast Sculpt и стеклянную композицию с деревьями

Из Арт-сквера на новой набережной за филармонией убрали несколько арт-объектов. Пропала инсталляция Fast Sculpt с движущимися элементами и композиция из стекла с деревьями. Площадки, где раньше стояли арт-объекты, огорожены полосатой лентой.



Убрали инсталляцию Fast Sculpt

В администрации города Челябинска прокомментировали, что объекты забрали подрядчики.

«Забрали на реставрацию по гарантии. Сейчас идет устранение недостатков в рамках гарантийных обязательств», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Какие недостатки выявили у арт-объектов, не уточняется. Инсталляции, как и другие объекты сквера, установили в августе 2021 года к открытию набережной за филармонией.



Напомним, что ранее из надписи «Арт-сквер» на входе на набережную убирали букву «Е». Ее демонтировали специально для полировки, так как за месяц корпус разрисовали гуляющие. Сейчас арт-объект цел.

