Из надписи «Арт‑сквер» на челябинской набережной пропала гигантская буква «Е»

Мы выяснили, что случилось

На улице Труда пропала буква «Е» из надписи «Арт-сквер». Арт-объект находится у входа на новую набережную за филармонией. Нехватку буквы заметил челябинский краевед Юрий Латышев — он опубликовал фото на своей странице в «Фейсбуке».



«Украли букву Е»,— подписал фото Юрий Латышев.





Но в администрации Челябинска ИА «Первое областное» ответили, что букву демонтировали специально — ее сняли для полировки. Посетители набережной успели оставить на новых буквах надписи, которые теперь предстоит убрать.

«Сейчас будут все буквы с арт-объекта по очереди снимать и увозить на полировку, потом возвращать на место», — объяснили в мэрии.

Напомним, что композиция появилась на улице Труда месяц назад. Арт-объект является частью сквера Искусств на новой набережной за филармонией, которую открыли только в начале осени 2021 года.