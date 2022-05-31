В челябинском театре поставили пьесу о проблемах 30-летних

В студии-театре «Манекен» — премьера роуд-муви с покойником, собакой и патриотами

Под финал театрального сезона, 28 и 29 мая, в студии-театре «Манекен» собрали гостей на новый спектакль «Человек в закрытой комнате», по одноименной пьесе Татьяны Загдай. Официальная премьера — осенью, с фанфарами и приглашением драматурга. Мы попали на премьеру для своих. Крошечный подвальчик студии был забит битком, для зрителей поставили дополнительный ряд скамеек.Пьеса Татьяны Загдай в 2021 году наделала шума: вошла в шорт-лист фестивалей «Любимовка» и «Кульминация», а на «Волошинском сентябре» была лучшей в номинации.История замысловатая. Столичная штучка Жанна возвращается на родину в глубинку, чтобы похоронить отца, которого не видела 15 лет. Только в провинциальном городке за выходные не управиться. Тело нужно отвезти на экспертизу, а потом — куда Бог или судмедэксперт пошлет. Девушка договаривается с четким соседом Костиком, и они грузят тело отца в машину. А в пути Жанна находит приключения на задницу и свою любовь.В пьесе в тугой клубок спутаны темы прощения и самоидентификации 30-летних, успешности и недолюбленности, обиды на родителей и разочарования. Но прощения все-таки больше.За роуд-муви в Челябинске взялся студиец Роман Ворожцов. Это его первый режиссерский опыт, но вы об этом и не узнали бы. Спектакль не рассыпается в мелочах, смотрится на одном дыхании и очень похож на реальность.Знаете, как в сериале «Чики». Вы дома, перед телевизором, смотрите кино. А на улице за углом — вот эта самая жизнь. На сцене поют Хулио Иглесиас и Pink Floyd, пахнет пельменями, а кому непонятны акценты — есть бегущая строка с комментариями и подстрочным переводом песен.Сценография незамысловатая, актеры смешные и настоящие (да сами 30-летние не сыграли бы лучше!), а сила — в деталях. Вот лихой и придурковатый покойник (Алексей Галимов) сам наряжается во фрак, кружит с проститутками под «Жиган — лимон» и томно складывает руки на груди. Жанна (Алиса Забродина) надувает губы, нервно застегивает сумочку и толкает деньги в трусы, для сохранности. А Костик (Никита Максимов) — это самый натуральный пацан на районе, который только захаживал в подвальчик «Манекена». Кажется, все зрители были готовы забиться к нему в машину и орать рэпчик на поворотах (но повезло только Жанне и покойнику).Энергичное роуд-муви диктует темп спектакля: минимум драматичных пауз (да и откуда они у простого народа), максимум непечатных словечек и музыка из 1990-х. И как студийцам удается делать без надрыва то, что на больших сценах выглядело бы совсем нелепо?Ты смотришь эту смешную историю до тех пор, пока вдруг не начинаешь плакать. Потому что столько правды в коротких и матерных фразах со сцены давно не произносили. И чтобы это пережить, нужно завести собаку, вырастить детей, посадить дерево. Простить своих родителей и сказать, что в этой очереди недолюбленных за вами не занимать.В следующий раз спектакль «Человек в закрытой комнате» студийцы сыграют в июле, когда в Челябинск на режиссёрскую лабораторию «Контур Любимовки» в Молодежный театр приедет автор пьесы Татьяна Загдай.