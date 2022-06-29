В Челябинске три дня будут показывать эскизы спектаклей бесплатно

Режиссерская лаборатория «Контур Любимовки» состоится в Молодежном театре

В стенах Челябинского Молодежного театра стартовала лаборатория «Контур». Ежегодный проект приглашает режиссеров со всей страны, чтобы придумать и воплотить в эскизах новые спектакли на заданную тему. В первом сезоне «Контура» создавали эскизы о Великой Отечественной войне, летом 2021 года исследовали детскую литературу.





А сейчас фестиваль впервые проводится в сотрудничестве с главным драматургическим конкурсом России «Любимовка», поэтому основой для режиссерских работ стали пьесы, вошедшие в шорт-лист этого года.

Мероприятия для зрителей стартуют 1 июля, а подготовительная работа в театре идет уже сейчас. За несколько дней постановщики создадут четыре наброска к полноценным спектаклям — два на большой сцене, один на малой и один в фойе театра.

Главный режиссер питерского театра «Суббота» Андрей Сидельников создает эскиз по пьесе «Полярная болезнь». В основе сюжета — совсем не романтичная история о трех челночницах, которые отправляются с товаром на глухой Север, сталкиваются с ненецкими духами и собственным прошлым. Эскиз будут показывать публике 2 июля в 19:00.



Режиссер Андрей Сидельников управляет ненецкими духами и главными героинями — торговками

Главреж Казанского ТЮЗа Радион Букаев в фойе театра делает короткометражку про столичную девчонку Жанну, которая приехала на родину в глубинку хоронить отца. Хотела обернуться за день, а в итоге застряла где-то на трассе в чужой машине, еще и с телом отца. Вишенка на торте — покойник начинает с дочерью болтать по душам. Этот этюд будет совсем коротким, всего 15 минут. И покажут его в фойе театра 2 июля в 16:00. Любопытно, что в Челябинске уже есть спектакль по этой пьесе — буквально в мае премьеру сыграли в студии-театре «Манекен».



Радион Букаев поясняет Жанне, как вести себя с покойниками

Гость из Самары режиссер Артем Устинов инсценирует пьесу «Друг мой». 3 июля в 19:00 зрители могут увидеть, что случится, если два друга пойдут ночью погулять и пострелять сигарет.

Наконец, выпускник ГИТИСа Сергей Тонышев взялся за «Черную пургу», психоделическую и немножко жутковатую историю о странном городе, который не отпускает своих случайных гостей. Эскиз покажут 3 июля в 16:00.

Кроме эскизов, в Молодежке устроят читки новых пьес. В город приедут финалисты и победители драматургических конкурсов и фестивалей Мария Малухина, Татьяна Загдай, Анастасия Букреева и Константин Стешик.

Первая читка состоится 1 июля во дворе старинного особняка Рябинина (ул. Каслинская, 137) в 18:00. Автор ситкомов Татьяна Загдай прочитает свою пьесу «Родительский комитет». А в 20:00 Мария Малухина прочтет «Море, звезды, олеандр». После читок драматурги готовы пообщаться со зрителями и ответить на вопросы. Две другие читки состоятся в Молодежном театре в субботу, 2 июля. Каждая из пьес — она про день сегодняшний, про любовь, выбор, дружбу и судьбу.

Посмотреть расписание читок и эскизов, а также забронировать себе место можно на отдельной странице фестиваля в Молодежном театре.