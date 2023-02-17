Старейшая рок-группа Челябинска отмечает двадцатилетие культового альбома и песни «Командор» — в 2002 году в клубах и на вечеринках тянули «...До свидания, командор, до свиданья...». Песня прокатилась волной по чартам, звучала со цен главных рок-фестивалей России, попала в саундтрек Балабановской «Войны».
18—19 февраля музыкант Александр Самойленко и Tomas-band будут петь лучшие песни в клубах своей малой родины — в Челябинске и Миассе. Артисты давно перебрались в Москву, но частенько приезжают в родные места.
На юбилейном концерте музыканты исполнят хиты со всех альбомов, пообщаются с поклонниками, вспомнят смешные и важные творческие истории. Например, как снимали клип на того самого «Командора». В разгар зимы, на поле, заставленном самолетами. Артисты играли на крыле самолета, дул ветер, шел снег. Клип получился эпичный и до сих пор попадает в эфир музыкальных телеканалов.
«...Альбом „Командор“ — совершенно студийная работа. Некий саундтрек к несуществующему фильму, режиссером которого становится слушатель. Двенадцать историй — это события, которые происходят с нами каждый день, каждую минуту. Это эмоции, рожденные от соприкосновения с реальностью, настоящей и не совсем настоящей. Это то, что мы хотим сказать сегодня, наши чувства, наш голос...»— вспоминает солист Александр Самойленко в одном из интервью.
Концерт в Миассе состоится 18 февраля в клубе Tramontana. Челябинский вечер встреч назначен на 19 февраля в антипабе «TheБочка». Возрастное ограничение концертов 18+.
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