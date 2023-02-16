Как сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, вопрос о совместном выступлении звезды мировой оперной сцены Аиды Гарифуллиной и Государственного симфонического оркестра Челябинской области под открытым небом в Челябинске уже решен. Концерт состоится летом, после Дня металлурга.
Осталось определиться с площадкой. По словам министра, сейчас рассматриваются три варианта: Театральная площадь, площадка перед Торговым центром и перед памятником Игорю Курчатову на проспекте Ленина. Точная дата, как и локация, по словам министра, будут известны ближе к лету.
Напомним, предварительная договоренность о совместном выступлении под открытым небом была достигнута в Москве, во время выступления в концертном зале «Зарядье» в январе 2023 года. Первый раз вне стен концертного зала Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова выступал осенью 2022 года на Дне города.
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