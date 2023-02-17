Главный ледовый городок в Челябинске работает последние выходные

Уже 20-го числа его начнут разбирать

Ледовый городок на площади Революции работает последние выходные. В администрации города сообщили, что в понедельник, 20 февраля, горки и скульптуры изо льда начнут разбирать.



Праздничные мероприятия в городке давно закончены. Но гостей по-прежнему радует украшенная елка и новогодняя иллюминация. Напомним, тема городка в этом году — ледяной аквариум. Так что на площадке стоят скульптуры дельфинов и акул, пингвинов и морского царя. А главная горка выполнена в виде многопалубного корабля.



В нарядном Доме Деда Мороза от телеканала ОТВ тоже завершаются мероприятия: последние два дня, 18 и 19 февраля, здесь устраивают творческие мастер-классы для детей. Гостей ждут с 12:00 до 18:00.



Ледяные скульптуры городка разберут, удалят всю проводку подсветки и вывезут за город, чтобы они просто растаяли, когда придет тепло.

