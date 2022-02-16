Голова Святогора из Миасса попала во всероссийскую энциклопедию арт-объектов

Коллекцию собрали из необычных скульптур с конкурса «Туту Арт»

Арт-объект «Голова Святогора» попала в онлайн-энциклопедию авторских достопримечательностей от сервиса поездок и путешествий «Туту». В коллекцию вошли все народные арт-объекты, которые участвовали в конкурсе «Туту-Арт».



Всего в энциклопедии достопримечательности из 85 регионов России, в этот список попала и голова великана, которая сейчас стоит в Миассе в комплексе «Сказки Пушкина». Внутри головы устроили небольшой музей писателя.

Автор головы Святогора — Рамис Себгатулин, он работал над объектом пять лет. На создание 11-метровой головы в поселке Первомайском ушло 12 тонн цемента. Создан объект на личные средства автора, материалы он покупал с зарплаты. Закончилось строительство как раз к 200-летию сказки «Руслан и Людмила».

Увидеть полный список арт-объектов можно на официальном сайте «Туту арт», там можно увидеть фото и историю авторских скульптур.