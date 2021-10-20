«Голова Святогора» из Челбяинской области может стать самым необычным «народным» арт-объектом

Скульптура из сказки Пушкина участвует в конкурсе Туту Арт

Необычная скульптура в форме головы богатыря Святогора из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» участвует в конкурсе народных арт-объектов Туту Арт и представляет Челябинскую область. В конкурсе голова соревнуется в народной любви с еще семью объектами из семи регионов. Среди конкурентов Храм всех религий из Татарстана, статуя терминатора из Удмуртии и автобусная остановка в форме кареты из Пермского края. Информация об этом появилась на официальном сайте конкурса.







Автор головы Святогора — Рамис Себгатулин, он работал над объектом пять лет. На создание 11-метровой головы в поселке Первомайском ушло 12 тонн цемента. Создан объект на личные средства автора, материалы он покупал с зарплаты. Закончилось строительство как раз к 200-летию сказки «Руслан и Людмила». Внутри головы на стенах нарисованы сказочные сюжеты и устроен мини-музей Александра Пушкина.

Победителя выберут народным голосованием. Голосовать можно на сайте конкурса Туту Арт с 19 по 25 октября. автору всенародно любимого арт-объекта вручат памятный знак победителя конкурса.

