Миасский парк с головой Святогора выставили на продажу

Владелец центра принял решение из-за проблем со здоровьем

На сайте объявлений «Авито» появилась информация о продаже миасского центра «Сказка Пушкина» и всех его арт-объектов, в том числе дома в виде головы богатыря Святогора. За парк просят 10 миллионов рублей. На территории площадью 15 соток находится масса тематических фотозон и два отапливаемых помещения.



Житель Миасса Рамис Себгатулин тринадцать лет занимался строительством культурно-досугового центра. Он возводил избушки на курьих ножках, обустраивал пространство и, конечно, общался с гостями. Сейчас Рамису 57 лет, и, по его словам, заниматься парком он больше не может из-за проблем со здоровьем.

Рамис 30 лет работал в литейном цехе, у него профессиональное заболевание легких. В последнее время началось обострение.

«Все врачи говорят о том, что мне нельзя работать рядом с болотом, переохлаждаться. А я 13 лет строил центр, с утра до вечера, порой без обеда. В конце дня хоть скорую вызывай. Сейчас нужно в санаторий ехать, здоровье подлатать. Поэтому хочу передать парк достойному человеку. Привязался я к „Сказке“», — рассказал Рамис Себгатулин журналисту ИА «Первое областное».

Изначально Рамис строил парк не в коммерческих целях. Даже фиксированной стоимости за вход не было — гости платили сколько не жалко. «На гвозди собирал», — шутит владелец.

«Из парка можно сделать интересный туристический центр. Зимой я заливаю горку — и на ней всегда много детей и взрослых на тюбингах. Рядом поляна, где можно подготовить другие объекты, если это необходимо», — считает Рамис.

Выставленная стоимость центра — 10 миллионов рублей — условная, автор «Сказки Пушкина» готов выслушать и другие предложения.