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/ Посидеть в индейском жилище разрешат посетителям челябинского Краеведческого музея

Посидеть в индейском жилище разрешат посетителям челябинского Краеведческого музея

Открывается выставка, посвященная быту коренных жителей Северной Америки.
сегодня в 12:51
  |  Культура

С культурой коренных жителей Америки познакомят челябинцев в Краеведческом музее. На выставке покажут больше 200 предметов военной и ритуальной одежды, конского снаряжения. В музее даже можно будет увидеть традиционное жилище типи. Это конусообразная палатка из сшитых кож. Чтобы каждый посетитель мог почувствовать себя настоящим индейцем, организаторы выставки разрешили заходить внутрь типи.

Посетители смогут увидеть конское снаряжение и упряжь, как индейцев, так и ковбоев, а также индейское жилище – типи. Кроме исторических артефактов, будет представлена современная фестивальная культура — пау-вау и изделия мастеров из действующих индейских резерваций США и Канады. Большое количество исторических фотографий дополнят выставку. Среди экспонатов есть сумки из кожи бизона и оленя. Для их украшения использованы иглы дикобраза, бисер, раковины каури, металлические конусы. Хвост и иглы дикобраза шли на изготовление щеток для волос. Экспонируются щетки начала XIX века, сделанные индейцами племен шайенны и лакота. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Все экспонаты предоставлены художником из Краснодара Игорем Гуровым, который посвятил собранию коллекции 30 лет.

Выставка «Североамериканские индейцы. Мифы и реальность» будет работать с 29 мая по 20 августа 2019 года.

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