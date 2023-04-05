Фонтан на площади Революции администрация Челябинска запланировала открыть до 2 мая. Пока не определена организация, которая займется его обслуживанием.

Цена вопроса — 8 миллионов 695 тысяч рублей. Победителя определит электронный аукцион, который завершится 11 апреля. По условиям контракта подрядчик должен будет не только расконсервировать фонтан, а также поддерживать объект в рабочем состоянии до октября 2023 года и контролировать, чтобы и светозвуковая аппаратура была исправна.

Напомним, что в прошлом году в Челябинске запустили четыре сухих фонтана: в парке имени Терешковой, у ЮУрГУ, в сквере на перекрестке шоссе Металлургов и улицы 50 лет ВЛКСМ, а также на  Тополиной аллее.

На фото: фонтан готовят к консервации на зиму, сентябрь 2022 года.