Евгений Миронов и Юрий Башмет приедут в Челябинск со спектаклем о Ван Гоге

Выступление закроет международный музыкальный фестиваль

В Челябинске с концертом-спектаклем «Ван Гог. Письма к брату» (6+) выступит народный артист Евгений Миронов. Аккомпанировать ему будет ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР дирижера Юрия Башмета, сообщают в челябинской филармонии.

Евгений Миронов прочтет переписку легендарного художника, станет голосом Ван Гога, передающего своему брату боль, надежды, раскаяния. Фоном музыканты будут играть произведения Шнитке, Бетховена, Малера, Грига, Брамса, Бодрова.

Моноспектакль «Ван Гог. Письма к брату» — это часть Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, который стартует в Челябинске 15 октября. В день открытия пройдет гала-концерт (6+), на котором выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы», а за дирижерский пульт встанет Юрий Башмет. Музыканты исполнят Чайковского: «Элегию памяти Ивана Самарина», Pezzo capriccioso, арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», два романса для сопрано и струнных, две пьесы из цикла «Воспоминания о дорогом месте», вальс-скерцо для скрипки с оркестром, «Воспоминание о Флоренции».

Напомним, в прошлом году Юрий Башмет привез на фестиваль спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь».