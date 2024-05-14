Спектакль Челябинского Молодежного театра покажут в Эрмитаже

Атмосферу мистического города увидят сами петербуржцы

Постановка «Петербургские повести» Молодежного театра Челябинска отправится в Санкт-Петербург на XXIV Международный театральный фестиваль «Молодежь. Театр. Фест». Основанный на трех повестях Николая Гоголя спектакль сыграют в Эрмитажном театре, рассказали информагентству в Молодежном театре.

Интерпретация произведений «Нос», «Невский проспект» и «Шинель» увлекает зрителей в фантастический мир, где реальное переплетается с нереальным, где законы жизни теряют свои силы и может произойти что угодно. На сцене оживают знакомые со школьных времен образы: майор Ковалев, ищущий свой пропавший нос, художник Пискарев, влюбленный в прекрасную незнакомку, и, конечно же, Акакий Акакиевич, чей смысл жизни заключается в новой шинели. Их истории, полные гоголевской иронии и пронзительной тоски, разворачиваются на фоне величественного Петербурга XIX века, города контрастов, надежд и разочарований, — неудивительно, что именно эта постановка отправляется в Северную столицу.

«Мы очень рады вернуться в Петербург с гастролями! Особенно приятно, что будем выступать в Эрмитажном театре, — для нас это новая и очень важная локация. Участие в таком крупном фестивале — всегда огромное событие для любого театра. Мы очень рады, что наш спектакль был замечен, и с радостью представим петербургской публике наш взгляд на „Петербургские повести“, созданный в Челябинске», — рассказал главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Спектакль покажут на одном из самых престижных театральных форумов России. Фестиваль «Молодежь. Театр. Фест» посвящен современной драматургии и осмыслению классики для молодежной аудитории. Показанные работы должны отражать самые современные театральные тенденции: быть интересны подросткам, актуальны по форме, содержанию и режиссерскому замыслу.

Мистическая постановка о смысле жизни, одиночестве и судьбе маленького человека предстанет перед жителями Санкт-Петербурга 28 мая.