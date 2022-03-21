Дом Агапова в Челябинске выставили на продажу за 100 миллионов рублей

Собственник здания еще недавно собирался сдавать помещения в аренду

Вот так выглядит объект культурного наследия, который восстановили буквально от двух стен

Дом Агапова в 1937 году. Фото из архивов Исторического музея Челябинской области

Справа — новодел, слева — старинный особняк. А со стороны улицы кирпичную махину и не видно

«Мы сохраним габариты здания, основные архитектурные элементы, архитектурные приемы оформления фасадов. Из-за аварийности деревянных конструкций предусмотрен капитальный ремонт крыши с организацией мансардного этажа. С дворовой стороны планируется возвести пристрой, высотой не превышающий габарита существующего здания, так как высота в коньке крыши является предметом охраны»,

— ответил Первому областному информагентству Алексей Машкауцан, директор «Трейд-Урал 2».



Это старинный дом Агапова, объект культурного наследия

И это старинный дом Агапова, объект культурного наследия

«Да, пристрой — это компромисс. Но мы пошли на это, потому что понимаем, как важны собственнику квадратные метры. Если бизнес не будет заинтересован в сохранении исторического объекта, город его потеряет. Для нас главное — чтобы дом жил! Обязательно нужно его сохранить. Мы сделали так, что дополнительное помещение скрыто от глаз. По нашему с Александром Дьячковым проекту дом Агапова будет смотреться органично. Как будто так и было — скажете вы. А это лучший комплимент реставраторам»,

— подытоживает Татьяна Маевская.



Вот так мансардное помещение дома Агапова выглядит изнутри. Помещение, которого не было. Фото из объявления о продаже объекта недвижимости на Avito.ru

«Да, мы приняли такое решение. Особняк практически восстановлен и готов. Что-то мы еще не успели — крыльцо, например. Но у нас еще есть срок до конца года»,

— прокомментировал факт продажи директор компании «Трейд-Урал 2» Алексей Машкауцан.

«Что касается цены... Сейчас такой рынок, что непонятно, что с ценами в принципе. Ситуация сейчас сильно меняет планы очень многих людей»,

— так ответил Алексей Машкауцан на вопрос о цене объекта выше рынка.