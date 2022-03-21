В Челябинске на продажу выставили дом Агапова на ул. Цвиллинга, 16. Отреставрированное здание можно выкупить целиком — 870 квадратных метров за 100 миллионов рублей — или по этажам. Цена за квадратный метр — процентов на 20 выше рынка. Мы выяснили, за сколько город продал объект в начале 2000-х, откуда в объекте культурного наследия такой метраж под коммерческие нужды и почему так дорого продается.
Вот так выглядит объект культурного наследия, который восстановили буквально от двух стен
Деревянный особнячок стоит на ул. Цвиллинга больше ста лет. В начале XX века этот двор (участок на ул. Большой, 14) с флигелем в три комнатки достался Павлу Агапову, уездному врачу, общественному деятелю и члену кадетской партии. Историки сходятся во мнении, что Павел Агапов был значимой фигурой в истории Челябинска, возглавлял городской комитет общественной безопасности в революционное время.
Полноценный дом на участке Агапова построили в 1908 году — восемь просторных комнат одноэтажного дома выходили окнами на улицу Большую. Входную группу украшало крылечко под шатром-башенкой.
Дом Агапова в 1937 году. Фото из архивов Исторического музея Челябинской области
Мы не знаем точно, что именно располагалось в здании долгие годы. К началу 2000-х собственником числилась компания «Остов плюс». Но долговые обязательства фирмы вынудили ее отказаться от здания и земельного участка. Дом Агапова в это время уже был в поле внимания специалистов Челябинского областного центра по охране исторического и культурного наследия.
И в 2003 году в Челябинске проводится первый аукцион по продаже памятника архитектуры. Здание очень хотели бы отдать управлению культуры и искусства по Челябинской области. Но даже смешная стартовая цена в 600 тысяч рублей оказалась для ведомства недоступной.
В результате аукциона дом достался покупателям за 4 миллиона 108 тысяч 310 рублей. Кто именно купил — документально подтвердить невозможно. Право собственности за компанией «Трейд-Урал 2» братьев Машкауцан было закреплено в 2009 году.
Несколько лет собственник тихо мечтал здание снести и застроить территорию в центре города коммерчески выгодными площадями. В планах была гостиница в шесть этажей из темного стекла. А пока дом сдавали в аренду разным конторкам и использовали как рекламный щит.
Все готовились к экспертизам по исключению дома Агапова из списка выявленных объектов культурного наследия (материалы готовил независимый эксперт из Владимира М.А. Барышев). И в 2015 году все бы так и закончилось: многие старинные дома в центре города эта участь не миновала. Но архитекторы, краеведы, общественники здание отстояли, даже полиция его охраняла несколько дней.
Заказную бумагу эксперта из Владимира отклонили. С подачи Минкульта архитектор Татьяна Маевская провела новую экспертизу здания — в результате дом Агапова получил настоящую охранную грамоту. Особняк не просто посчитали выявленным ОКН (объектом культурного наследия), а включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
В «Трейд-Урал 2» смирились и начали готовить документы для реконструкции с приспособлением. За 2019—2020 годы были проведены все экспертизы, разработан проект.
Справа — новодел, слева — старинный особняк. А со стороны улицы кирпичную махину и не видно
«Мы сохраним габариты здания, основные архитектурные элементы, архитектурные приемы оформления фасадов. Из-за аварийности деревянных конструкций предусмотрен капитальный ремонт крыши с организацией мансардного этажа. С дворовой стороны планируется возвести пристрой, высотой не превышающий габарита существующего здания, так как высота в коньке крыши является предметом охраны», — ответил Первому областному информагентству Алексей Машкауцан, директор «Трейд-Урал 2».
Это старинный дом Агапова, объект культурного наследия
Автором проекта выступила сама Татьяна Маевская. По чертежам фасад здания остается неизменным, крыша превращается в мансардный этаж, а с торца здания пристраивается еще несколько сотен квадратных метров полезных площадей.
И это старинный дом Агапова, объект культурного наследия
Такой расширенный проект реконструкции, который плавно переходит в стройку с нуля, архитектор назвала компромиссом, или «реставрацией с приспособлением»:
«Да, пристрой — это компромисс. Но мы пошли на это, потому что понимаем, как важны собственнику квадратные метры. Если бизнес не будет заинтересован в сохранении исторического объекта, город его потеряет. Для нас главное — чтобы дом жил! Обязательно нужно его сохранить. Мы сделали так, что дополнительное помещение скрыто от глаз. По нашему с Александром Дьячковым проекту дом Агапова будет смотреться органично. Как будто так и было — скажете вы. А это лучший комплимент реставраторам», — подытоживает Татьяна Маевская.
Вот так мансардное помещение дома Агапова выглядит изнутри. Помещение, которого не было. Фото из объявления о продаже объекта недвижимости на Avito.ru
В марте 2022 работы почти завершены: внутренние помещения готовы для размещения офисов, кафе или частных клиник. Наружные декоративные работы приостановлены до момента, пока не сойдет снег. Вопрос с крыльцом пока подвис в воздухе. Выполнить работы строго по проекту не представляется возможным из-за силового кабеля Ростелекома, проложенного буквально под порогом здания, и статуса земли, которая занята тротуаром вдоль дома. Что именно будет в здании: кафе, коворкинг или чей-то стильный офис, решит уже новый собственник.
«Да, мы приняли такое решение. Особняк практически восстановлен и готов. Что-то мы еще не успели — крыльцо, например. Но у нас еще есть срок до конца года», — прокомментировал факт продажи директор компании «Трейд-Урал 2» Алексей Машкауцан.
Спорным остается и еще один вопрос. У свеженького здания, которому ищут новых собственников или арендаторов, большие проблемы с парковкой. Вся внутренняя территория занята пристроем. Собственной площадки под автомобили у дома Агапова нет. В январе 2022 «Трейд-Урал 2» пыталась получить участок, но увы: на публичных слушаниях было слишком много возражений.
«Что касается цены... Сейчас такой рынок, что непонятно, что с ценами в принципе. Ситуация сейчас сильно меняет планы очень многих людей», — так ответил Алексей Машкауцан на вопрос о цене объекта выше рынка.
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