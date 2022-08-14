Докфильм про победу Team Spirit на чемпионате мира по киберспорту выйдет 24 сентября

В 2021 году команда во главе с южноуральцем одержала победу над китайскими соперниками

Компания Valve, занимающаяся разработкой Dota 2, анонсировала дату выхода фильма True Sight о победе команды Team Spirit на десятом чемпионате мира по компьютерной игре The International 10 во время трансляции PGL Arlington Major 2022. Тизер документального кино размещен на видеохостинге «Ютуб».

Известно, что фильм о финальном матче между российской командой Team Spirit, во главе которой — южноуралец Ярослав Miposhka Найденов, и командой из Китая PSG.LGD будет доступен 24 сентября на «Ютубе», «Стрим» и других платформах. Зрители смогут увидеть закулисье финала, а также узнать, о чем разговаривали игроки во время и между матчами.



Напомним, чемпионат The International 10 проходил в октябре 2021 года в Бухаресте. Тогда российская команда одержала победу над китайской и получила приз в размере более 18 миллионов долларов.

После победы команды Team Spirit подруга капитана Диана Головинова рассказала информагентству «Первое областное» о том, как пара восприняла победу и чем, кроме «Доты», увлекается киберспортсмен.