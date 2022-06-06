Драгоценности Московского Кремля везут в Челябинск

Увидеть их можно будет уже этой осенью в Государственном историческом музее Южного Урала

Осенью 2022 года в Челябинске пройдет выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.». Это первая полномасштабная выездная выставка драгоценностей из собрания Музеев Московского Кремля — на Южный Урал доставят более 300 произведений ювелирного искусства, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала.

«В экспозиции будут представлены украшения от фабрики самого известного ювелира Российской империи Карла Фаберже и других поставщиков Двора Его Императорского Величества. Это звание — знак высочайшего качества продукции, фирмы заслуживали его больше восьми лет»,

— замечают в пресс-службе.

Челябинцы увидят украшения членов монарших домов и аристократии России и Европы: броши, запонки, серьги, ожерелья, перстни и кольца, браслеты. Экскурсоводы расскажут, как отдельные экспонаты пережили эпоху войн и революций, а также поведают о различиях двух ювелирных школ — Москвы и Петербурга.Также на выставке будут представлены вещи, заказанные Кабинетом Его Императорского Величества для подарков подданным и иностранцам: медальоны с портретами или вензелями императоров и императриц, табакерки с драгоценными камнями, перстни с миниатюрами, портсигары.

Челябинцы станут первыми зрителями современных шедевров — для многих экспонатов выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.» станет премьерой, так как коллекция драгоценностей Музеев Московского Кремля пополняется ежегодно благодаря новым находкам и исследованиям. Выставка откроется 18 октября 2022 года и продлится до января.