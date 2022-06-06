«В экспозиции будут представлены украшения от фабрики самого известного ювелира Российской империи Карла Фаберже и других поставщиков Двора Его Императорского Величества. Это звание — знак высочайшего качества продукции, фирмы заслуживали его больше восьми лет», — замечают в пресс-службе.
Челябинцы увидят украшения членов монарших домов и аристократии России и Европы: броши, запонки, серьги, ожерелья, перстни и кольца, браслеты. Экскурсоводы расскажут, как отдельные экспонаты пережили эпоху войн и революций, а также поведают о различиях двух ювелирных школ — Москвы и Петербурга.
Также на выставке будут представлены вещи, заказанные Кабинетом Его Императорского Величества для подарков подданным и иностранцам: медальоны с портретами или вензелями императоров и императриц, табакерки с драгоценными камнями, перстни с миниатюрами, портсигары.
Челябинцы станут первыми зрителями современных шедевров — для многих экспонатов выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.» станет премьерой, так как коллекция драгоценностей Музеев Московского Кремля пополняется ежегодно благодаря новым находкам и исследованиям. Выставка откроется 18 октября 2022 года и продлится до января.