Дочь режиссера Бориса Морозова проведет открытую лекцию на «Камерате»

Екатерина Морозова специализируется на японском и китайском театре

«В силу ряда причин Россия все ближе к Азии. Япония и Китай — два главных азиатских „дракона“, а их театр с тысячелетней историей велик и разнообразен. Постигая театр, лучше понимаешь страну, ее культуру, людей. Лучше это делать под руководством такого компетентного эксперта, как Екатерина Морозова»,

— отметил театральный критик, программный директор «Камераты-2023» Владимир Спешков.