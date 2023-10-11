На «Камерате-2023», которая стартовала в Челябинске 10 октября, состоится открытая лекция председателя жюри фестиваля Екатерины Морозовой на тему «Театр в Японии и Китае: что нужно знать, чтобы его понять».
Екатерина Морозова — дочь знаменитого театрального режиссера и основателя челябинского театра «Манекен» Бориса Морозова. С Японией у нее кровная связь: ее мама — японка.
«В силу ряда причин Россия все ближе к Азии. Япония и Китай — два главных азиатских „дракона“, а их театр с тысячелетней историей велик и разнообразен. Постигая театр, лучше понимаешь страну, ее культуру, людей. Лучше это делать под руководством такого компетентного эксперта, как Екатерина Морозова», — отметил театральный критик, программный директор «Камераты-2023» Владимир Спешков.
Открытая лекция эксперта Национальной театральной премии «Золотая маска» Екатерины Морозовой состоится в Камерном театре 12 октября в 12:00. Вход свободный. 18+
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