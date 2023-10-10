В Челябинске открылся международный театральный фестиваль «Камерата»

На церемонии открытия презентовали новый символ фестиваля

Международный фестиваль «Камерата» стартовал в Челябинске. Сегодня вечером гостям представили новый символ мероприятия. Статуэтки работы скульптора Андрея Старцева будут вручены победителям в 10 номинациях, передает корреспондент информагентства.





В этом году фестивалю исполняется 30 лет. Его слоган — «Легенды и открытия». Сегодня днем фестиваль открыл спектакль «Каштанка» Екатеринбургского ТЮЗа, который сначала получил один из первых Гран при «Камераты», а потом и «Золотую маску» и идет на сцене больше 20 лет.

Павел Михайлов рассказал о новом символе города.

«Ангел с музыкальным инструментом призывает любить театр, зовет в театр. Он является нашим новым символом. Муза Камерного театра. Душа Театра и Камераты. 10 статуэток представляют маленький Оскар. „Камерата“ разъедется по городам, будет жить там. А уже потом, возможно, создадим арт-объект. Сделаем скульптуру „Камераты“ по образу вот этой девушки-статуэтки. Выставим может на улице, может в фойе театра», — пояснил директор Камерного театра Павел Михайлов.

Режиссер Камерного тестра Виктория Мещанинова, что фестиваль вышел за переделы города. Спектакли проходят не только в разных районов Челябинска, но и других городах области.

«Грустно сказать, но начала считать годы, Камерате нынче 30 лет. Это большой срок. Хорошо, что город это выдерживает, учредители фестиваля нас благословляют. И у нас до сих пор хватает сил. Это очень трудоемкое дело. „Камерату“ готовим за полгода. Театр маленький, ресурсы скромные, это начало сезона, благотворное действие на нас всех. Много хороших людей, интересных и очень талантливых приезжает. Сколько энергии в этот скромный особняк приходит. Мы все в облаках начинаем сезон, поэтому спасибо „Камерате“», — поделилась впечатлениями о подготовке и старте фестиваля главный режиссер Виктория Мещанинова.

Фестиваль продлится пять дней и завершится 15 октября. По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, «Камерата» — из из любимейших театральных фестивалей для южноуральских жителей.

«Здесь происходит чудеса, сюда приезжают, наверное, самые классные театры, самые классные сценарии, самые классные актеры. Небольшой Камерный театр становится просто глобальным по всю нашу область», — сказал он на приветствии.