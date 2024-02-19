Демонтировать главный ледовый городок в Челябинске начнут 20 февраля

За зиму его посетили более 200 тысяч человек

Во вторник, 20 февраля, в Челябинске приступят к демонтажу главного ледового городка, расположенного на площади Революции. У горожан остался один день, чтобы прокатиться там с горок и весело провести время. В пресс-службе управления культуры Челябинска рассказали, что интересного было в этом году в городке.

«Со дня открытия и до окончания новогодних каникул в январе каждый день здесь проходили праздничные мероприятия: театрализованные программы, интерактивные игры и концерты. Впервые на территории ледового городка работала „Почта Деда Мороза“. Желающие могли бесплатно отправить новогодние открытки своим близким», — рассказали в управлении.

Кроме того, с момента открытия городка там работал Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ. Все желающие могли рассказать главному волшебнику страны стих или спеть песню и получить за это подарок. А еще по выходным там проводили увлекательные мастер-классы. Дом пользовался большой популярностью: только в новогодние каникулы его посетили более 40 тысяч гостей, в том числе из Японии и Исландии.

Напомним, концепцией ледового городка в этом году была «Малахитовая шкатулка». На площади были установлены ледяные фигуры из сказок Павла Бажова. Всего за зиму городок посетили свыше 200 тысяч человек.