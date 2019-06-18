Челябинцы впервые увидят балет Большого театра

Московская труппа выступит на сцене Оперного театра в октябре.

Челябинские зрители смогут увидеть три спектакля «Светлый ручей», который представит Большой театр. Это балет Дмитрия Шостаковича в двух действиях на либретто Федора Лопухова.



Балет совмещает в себе советскую бутафорию и форму французского водевиля. Спектаклем восхищались в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, а теперь и зрители Челябинского театра оперы и балета смогут узнать о страстях, развернувшихся на полустанке Северного Кавказа.



Труппа Большого выступит в Челябинске под аккомпанемент оркестра театра имени М.И. Глинки. Маэстро Большого театра России Алексей Богорад будет управлять инструментальным коллективом. Он дирижировал спектаклями пражского Национального театра (Чехия), а также Национальными симфоническими оркестрами Литвы, Украины, Хорватии. — сообщили редакции «Первый областной».

Ранее Большой театр давал гастроли в Челябинске два года назад. Договориться о сотрудничестве получилось во время Уральского театрального форума. Московские специалисты приезжали на Южный Урал с мастер-классами.



Гастроли проходят при поддержке федеральной программы «Большие гастроли». Показы состоятся 11 октября в 19:00 и 12 октября в 14:00 и 19:00.

