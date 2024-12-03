В школах Челябинской области мелодии из балета «Щелкунчик» заменят звонки в декабре

Это позволит создать новогоднее настроение

В Челябинской области в декабре в школах вместо звонков будут звучать новогодние мелодии из балета «Щелкунчик» великого русского композитора Петра Чайковского. Как напомнили в Минпросвещения РФ, такая возможность появилась благодаря реализации проекта «Музыка вместо звонков».

«Проект расширит знания подрастающего поколения о культуре, истории и традициях российского народа, познакомит их с известными классическими музыкальными произведениями»,— подчеркивают в ведомстве.

С января по май 2025 года мелодии звонков в школах будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».

Как ранее сообщали в Минпросвещения России, мелодии вместо звонков звучат в школах, где есть технические возможности.