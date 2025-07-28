Челябинск сохраняет лидерство в голосовании за культурную столицу — 2027

Остаются считанные дни, чтобы поддержать город

У Челябинска есть все шансы получить почетное звание «Культурная столица 2027 года»: город сохраняет лидерские позиции в голосовании на портале «Госуслуги». До завершения голосования остается всего неделя, и столица Южного Урала по-прежнему нуждается в поддержке.

«Помимо того, что наш город славится промышленностью, хоккеем, мы еще и очень крутые в культуре. Огромное количестве спектаклей, концертов, фестивалей проходит в Челябинске ежегодно. И благодаря этому мы претендуем на звание культурной столицы — единственные из УрФО, кстати»,— отметил телеведущий Станислав Ярушин.

На сегодняшний день у Челябинска чуть более 41 тысячи голосов. На втором месте расположилась Вологда с 29 тысячами голосов, на третьем — Донецк с 15 тысячами.

Завершится голосование 5 августа. По его итогам будет сформирован список из восьми городов-финалистов, команды которых представят свои презентации на итоговом мероприятии.