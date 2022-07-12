Челябинский скрипач, на которого соседи жаловались в полицию, поедет в школу для одаренных

Мальчика пригласили в Суздаль

Девятилетнего Арсения Лиса из Челябинска пригласили в Суздаль в летнюю школу для одаренных детей. В рамках нацпроекта «Культура» мальчик стал участником XXX Международной летней творческой школы «Новые имена», смена которой проходит с 11 по 23 июля.



Арсений Лис стал известен в Челябинске после того, как на него в полицию пожаловались соседи. Юный музыкант все время играл на скрипке дома и мешал отдыхать людям за стенкой. За скрипача заступился известный пианист Денис Мацуев, он обратился к соседям с просьбой понять юного музыканта. Но договориться не получилось, через несколько месяцев соседи переехали.

Арсений по-прежнему занимается в ЮурГИИ им. П. И. Чайковского, где добился немалых успехов. В лагере ребенок будет не только музицировать, но и примет участие в пленэрах, сходит на выставки и посетит достопримечательности города.