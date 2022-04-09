Челябинский шиномонтажник спел перед Ольгой Бузовой «Выйду в поле с конем»

Смотрим, как прошло выступление Альберта Галимова на телеканале «Пятница»

Челябинец Альберт Галимов стал участником нового ТВ-шоу «Талант». Перед жюри — Ольгой Бузовой, Кариной Кросс и Владимиром Маркони — Альберт исполнил песню «Конь» группы «Любэ». В конце выступления Ольга Бузова подпевала челябинцу.



Шоу ведет Клава Кока и Роман Каграманов. Участники проекта демонстрируют свои увлечения, и если жюри понравилось выступление — они ставят «лайк», а артист проходит на следующий этап. Победитель сезона получит миллион рублей, и Альберту Галимову выпал шанс побороться за приз. В эфире он рассказал, как устроился работать на шиномонтажку.

«У меня был ребенок, семья... но так получилось, что жена забеременела от другого человека. Я сказал ей: выбирай. Либо я, либо твой человек. В итоге она выбрала другого, а я просто собрал вещи и ушел... пошел на вокзал. И начал играть в транспорте. В шиномонтаж меня пригласил друг Юрий. Там я записал первую песню для TikTok, а на утро проснулся знаменитым», — рассказал Альберт Галимов.

На сцену Альберт вышел в рабочем комбинезоне. Вокруг него прокатились покрышки. Из одного колеса Альберт достал пиджак, надел и затянул «Выйду в поле с конем».

«Вы живете на сцене, было видно, как вы проживаете каждое слово. Мы заметили, что вы немного волновались. Но это волнение придавало некую пикантность. Я всегда волнуюсь, когда выхожу на сцену»,— прокомментировала выступление Ольга Бузова.

«Меня впечатлил Альберт. Когда человек поет песню и чувствует её — это сразу видно. Этот мандраж, это волнение, дрожь в голосе. Это говорит о том, что человек переживает. И это классно, это по-настоящему, это по-человечески», — заметила Карина Кросс.

Несмотря на положительный отзывы жюри, никто не согласился проголосовать за челябинца, и Альберт не прошел на этап зрительского голосования

Напомним, что Альберт работает в челябинском автосервисе. В свободное время мужчина поет русские народные песни и записывает ролики для «ТикТока», на его аккаунт подписано 164 тысяч человек. Альберт даже выступал в Челябинской филармонии, а министр культуры Челябинской области наградил его за композицию «Оренбургский платок».