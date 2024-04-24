В Челябинске у гранд-отеля в троллейбусе покажут фильмы и мультфильмы

Зрителей ждут беседы с режиссерами и гастрономические сувениры

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24 и 25 апреля в Челябинске пройдет «Российская креативная неделя — Урал», в рамках которой презентуют фильмы и мультики, созданные в Челябинской области. Площадкой для кинотеатра станет новый яркий троллейбус компании «Синара». Как сообщили в пресс-службе АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области», зрители смогут не только посмотреть фильмы, но и пообщаться с их создателями, а также попробовать лимонад «Лапочка» и печенье Ural Meteorite.

Ждать зрителей троллейбус будет 24 и 25 апреля с 10:00 до 19:00 у гранд-отеля «Видгоф». Всего представят четыре фильма: научно-популярный проект URAL SCIENCE, мультсериал «Большое путешествие Люськи и Фрикадельки», инклюзивный проект «Незримое кино» и научно-популярный фильм «Россия — страна городов», снятый в Магнитогорске.

«Наш кинотеатр неслучайно разместится в троллейбусе „Синара“ челябинского производства. Таким образом мы презентуем не только работу кино- и видеопродакшенов региона, но и работу промышленных дизайнеров, которую уже высоко оценили жители города»,— сообщила замдиректора «Агентства международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова.

Александр Сергеев, генеральный директор «Синара — Городские Машины», отметил, что идея просвещать участников мероприятия с киноиндустрией в интерьере троллейбуса весьма креативна, поскольку троллейбусы «Синара» — это сплошное новаторство с новейшими технологическими и дизайнерскими решениями.

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