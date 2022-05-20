В Челябинской области вводят новые льготы по налогам для бизнеса

Законопроекты в ЗСО внес губернатор Алексей Текслер

Глава Челябинской области Алексей Текслер внес в Законодательное собрание региона законопроекты, направленные на поддержку бизнеса в условиях санкций, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Для организаций, являющихся стороной концессионных соглашений, заключенных с Челябинской областью, губернатор предложил установить налоговую ставку в размере 0% на имущество. Льгота будет действовать на протяжении всего срока реализации концессионных соглашений.

Алексей Текслер также предлагает обнулить налоговую ставку на объекты газораспределительной сети, созданные в рамках программы догазификации. Согласно законопроекту, мера распространяется на газораспределительные организации, участвующие в газификации населенных пунктов на территории Челябинской области.

В числе предложений также снижение до 5% налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения «доходы — расходы» и до 1% — для ИП и организаций. Льготами смогут воспользоваться обрабатывающие производства, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками, компании сферы развлечений, спорта. В их числе также и телекоммуникационные компании, соцпредприятия, а также некоммерческие организации. Для гостиничного бизнеса, общепита и туриндустрии пониженные налоговые ставки могут ввести бессрочно.

Вместе с тем документ предусматривает расширение видов деятельности предприятий, применяющих патентную систему налогообложения на территории Челябинской области. Также в регионе могут продлить срок «налоговых каникул» до 1 января 2025 года.