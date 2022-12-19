Новогодние елки подорожали в Челябинске на 70%

На цену повлияли транспортные расходы и логистика

В Челябинске перед Новым годом традиционно развернули елочные базары — в этом году их число достигло сотни. При этом ассортимент гораздо шире, чем в прошлом декабре, — в продаже уже появились лесные и горные пихты, букеты с кедровыми шишками. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, как изменились цены на главный новогодний атрибут.

Богатый ассортимент

В этом году елочные базары в Челябинске условно можно разделить на два вида — в зависимости от ассортимента продукции. Есть небольшие точки продаж, где реализуют только елочки и сосны, а также букеты из них. В основном они расположены вблизи остановок общественного транспорта, что удобно для покупателей.





«В этом году мы специально ограничились только двумя видами хвойных деревьев, которые наиболее доступны по цене. При этом сосенок закупили побольше — их быстрее раскупают, поскольку цена идет от 600 рублей. Средняя стоимость пушистой сосенки составляет 1 тыс. рублей, ели продаем подороже — по 1,5 тыс. рублей», — говорит продавец Умар, торгующий новогодними деревьями на Комсомольском проспекте.

По его словам, все елки с местной «пропиской», вырублены в горнозаводской зоне Челябинской области. Поскольку росли они в лесу, то встречаются с изгибами и заломами. В первую очередь разбирают прямые, пушистые и ярко-зеленые деревца (без желтизны). За каждый найденный изъян продавец готов уступить в цене.





Вблизи гипермаркетов и ТРК Челябинска разместились более крупные елочные базары — по 200 деревьев и более, там ассортимент продукции шире. Можно приобрести пихту, отличающуюся особо густой хвоей и голубоватым оттенком, что придает ей сказочный вид.

«В прошлом году на базарах горной пихты не было совсем, сейчас есть в продаже в Челябинске, но дерево не из дешевых. Цены стартуют от 5 тыс. рублей за штуку. Обыкновенную лесную пихту можете купить и дешевле — за 2,5 тыс. рублей, но вид будет не тот. Самый богатый и дорогой вид именно у горной пихты! У нас есть одна такая пихта высотой 2,5 метра — ее продаем за 12 тыс. рублей. Мы ее привязали к столбу, если будете брать — открепим», — говорит продавец елок Артур в микрорайоне Парковом.





Торговля здесь ведется бойкая, но покупают в основном ели или сосенки. Пихты под снежным покровом стоят нетронутыми, видимо, перспектива заплатить 5—7 тыс. рублей за одно деревце (пусть и очень красивое) радует далеко не всех. Поэтому в основном горные пихты стоят прямо в упаковке — полиэтиленовой сетке, которая фиксирует ветви рядом со стволом. Ее снимут только при выборе дерева, если покупатель будет готов к дорогой покупке. При этом новогодние букеты из веток пихты раскупаются быстрее, их стоимость составляет 250 рублей за штуку. По словам продавцов, аромат в тепле от такого букета будет невероятный.





«Пихты не могут стоить дешево, поскольку в основном их завозят на базары из других регионов. Везут из Башкирии и Пермского края, а транспортные расходы в этом году увеличились, логистика подорожала. На цену дерева влияет много факторов — стоимость ГСМ, доставка, хранение, оформление документов, аренда места продаж и другое»,— уточнил продавец.

Хранятся привезенные на базары елки и дорогие пихты под открытым небом. Ежедневно их осматривают, чтобы выявить деревья, которые частично потеряли праздничный вид. Их, как правило, тут же разделывают на букеты, стоимость которых составляет 150—250 рублей. Если пихты не раскупят целиком, то продавцы их попросту пустят на букеты и все равно распродадут.

Рубить себе дороже

Ежегодно на Южном Урале заготавливается и реализуется свыше 40 тыс. новогодних елей, завозится из-за пределов области более 80 тыс. штук. Весь елочный «десант» на муниципальных рынках должен иметь сертификат соответствия, в котором указывается место рубки деревьев и их ветеринарная «чистота», то есть безопасность для здоровья людей.

Перечень размещения точек продаж новогодних деревьев устанавливает администрация Челябинска. В случае выявления нелегальных продавцов елей им грозит административная ответственность и конфискация товара. За торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность для граждан — предупреждение или штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — предупреждение или штраф от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.





В преддверии новогодних праздников в регионе усилен контроль над незаконными рубками хвойных деревьев. В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для граждан размер административных штрафов составит от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Помимо штрафов, «черный» лесоруб обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма составит пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы. Если при совершении незаконной рубки применялись механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, то размеры административных штрафов увеличиваются, а использованные орудия и срубленные деревья конфискуются.

Альтернативным вариантом украшения дома или офиса с помощью новогодней ели остается покупка дерева из пластика. В этом году покупка искусственной елки обойдется челябинцам в среднем в 1,5 тыс. рублей. О плюсах и минусах елей из пластика — читайте в материале ИА «Первое областное».