В Челябинске стартует второй сезон проекта «Незримое кино»

Шесть фильмов уральских режиссеров будут сопровождены тифлокомментариями

Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых и «Креативные индустрии Урала» продолжают адаптировать фильмы для незрячих и слабовидящих. В новом сезоне – новые фильмы уральских режиссеров.

«Сегодня первый фильм с тифлокомментированием можно сравнить с первым фильмом, который когда-то показали в Челябинске. Это новая эпоха, новая эра. Особенно для тех, у кого нет зрения», – так прокомментировал первый киносеанс Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В 2022 году пилотный проект «Незримое кино» стал первым в регионе проектом на стыке кинематографа, краеведения и социальной адаптации людей с особенностями зрения. Впервые были сопровождены тифлокомментариями три фильма об истории Южного Урала.

В 2023 году создатели проекта получили поддержку от «Фонда президентских грантов», благодаря чему новые шесть короткометражных фильмов уральских режиссеров будут сопровождены тифлокомментариями, а в Челябинске и малых городах области пройдут кинопоказы для незрячей аудитории.

«Подготовка и запись тифлокомментариев – достаточно трудоемкий процесс, комментатор обязан уложиться в паузы между репликами героев фильма, не упустить ключевые моменты и в то же время воздержаться от чрезмерной информативности, оценок и интерпретаций»,– отмечает директор Челябинской областной библиотеки для слепых Кристина Пименова.

Показы фильмов с тифлокомментариями пройдут в Челябинске, где каждый киносеанс будет сопровождаться встречей с создателями: режиссерами, продюсерами, актерами.



«Короткометражное региональное кино находится вне системы большого кинопроката. Серьезные дистрибьютеры никогда не переведут и, более того, даже не найдут наше уральское кино. Но мы убедились, что незрячим крайне важно иметь доступ к локальной экранной культуре. Им интересно, какое кино снимают режиссеры-земляки на их родной земле», — считает учредитель «Креативных индустрий Урала» Александра Петрова.

Проект стартует в феврале 2023 года.