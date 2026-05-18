Челябинская водонапорная башня второй год подряд открывает двери для горожан

В этом сезоне в арт-резиденции будут работать со звуком и музыкальным текстом

Водонапорная башня на улице Воровского вновь заработала как креативное пространство. С приходом тепла горожан пустили внутрь, скоро здесь начнут проводить экскурсии по всем четырем этажам и рассказывать об истории здания, сообщает корреспондент 1obl.ru.

Планы на летний сезон у кураторов площадки уже есть. В первые выходные июня здесь проведут книжный фестиваль «По краям» издательства Ad Marginem, рассказала Анна Леготина. После фестиваля здание начнут быстро приводить в порядок, прибирать (на втором этаже сейчас стоят строительные леса). И после заработает арт-резиденция «Башня.1911».





Новый сезон резиденции будет иметь рабочее название «Отголоски». И водонапорка вновь примет тех, кто как-то «по касательной» связан с городом. Кураторы надеются, что авторы будут здесь изучать звук и музыкальный текст.

«Мы хотим еще чуть-чуть остаться в теме рассуждения о том, каково наше прошлое, кто наши, челябинские, художники и куда они делись», — отметила Анна Леготина.

Ориентировочно, здесь будут работать две художницы: Ульяна Подкорытова и Надя Котова-Крушинская. Предки Ульяны жили в Челябинске начиная с XIX века, здесь у них было фамильное гнездо. Сама художница родилась в Брянске, сейчас работает в Москве и Амбрамцеве. Ульяна будет погружаться в контекст города, в котором жили ее предки. Надежда — куратор Музейного центра «Площадь Мира» в Красноярске. В Челябинске жил ее отец. Сейчас девушка делает интервью со своим папой, и уже по его воспоминаниям она будет изучать Челябинск.

«Для нас очень важно было отношение художников к городу. Мы ведь здесь про любовь к месту, любовь к архитектуре, про уважение к воспоминаниям авторов о Челябинске. Нам бы хотелось, чтобы авторы, даже если хотят передать в работах какую-то тоску, делали ее светлой», — поделилась сокуратор проекта Марина Денкевич.

Также 29 мая в креативном пространстве «Атом» откроется выставка «Слезы — вода». На ней представят два свадебных платья, созданных дизайнером Катей Хрюковой и брендом ALFALUNA. Их наряды были вдохновлены водонапорной башней. Также в тот же день искусствоведы Марина Денкевич и Анна Леготина проведут лекцию «Искусство в моде: как челябинские художники создают коллаборации».

Напомним, в прошедшие выходные водонапорная башня приняла участие в «Ночи музеев». Впервые за свою историю.