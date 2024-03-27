Челябинск взращивает театралов

Во Всемирный день театра горожане рассказали, что влечет их туда

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. В последнее время складывается ощущение, что челябинские театры — некие магниты для горожан. Места на постановки заканчиваются за два, а то и три месяца, билеты за несколько тысяч рублей скупаются в считанные часы, а в залах всегда аншлаг. И неважно, будет это трагедия в Драме, мюзикл в Оперном или же авангард в Молодежном. Корреспондент Первого областного информагентства решил выяснить, что челябинцы ищут в этих магических симулякрах.

Около года назад в пору ночных экскурсий по Камерному театру теперь уже экс-директор театра Илья Коломейский признался, что сам не понимает, почему челябинцы идут в театр нескончаемым потоком, даже на те постановки, которые показывают уже с десяток лет. Он тогда посчитал, что дело в постпандемийном интересе: после стресса и ограничений локдауна потребовались разгрузка и душевный отдых. Вот только изоляция давно закончилась, а люди все приходят — почему же?

Возможно, интерес к театру подогревает Пушкинская карта: около половины зрителей на постановках Молодежного, Камерного или Нового художественного — подростки. Но есть же и другие зрители — и их не меньше, — у кого нет волшебного бесплатного пропуска в культурную жизнь. Так почему люди тратят десятки и сотни тысяч рублей в год на то, чтобы два часа смотреть на чужую жизнь?

Режиссер-постановщик оперы «Турандот» театра имени М. И. Глинки Вячеслав Стародубцев тоже заметил, что число зрителей в последнее время заметно выросло. Он полагает, потому что театр — это, во-первых, синтез красоты, музыки и творчества. А еще — он показывает людям то, чего в реальной жизни не увидеть.

«Именно высокое искусство дает нам силы для надежды, веры, любви. Оно возвращает нас к самим себе и делает нас лучше. Я считаю, что театры всегда будут путеводной звездой, которая, как храм, людям дает веру и силы верить во что-то светлое и высокое», — объясняет Вячеслав Стародубцев интерес зрителей.

Другой режиссер Оперного, Вадим Кейш (в свое время поставивший «Мадам Баттерфляй», которую 21 марта давали в последний раз) вспоминает, что в девяностые и нулевые в Челябинске были полупустые залы. Но после 2010-го народ повалил массово и начал «поглощать» буквально все.

«Ходят больше всего именно те люди, кто регулярно посещает театр, а не те, кто „попадает случайно“. Помню, сам, когда приехал в Москву поступать, за полгода где-то сорок пять спектаклей посетил, практически по всем драматическим театрам столицы прошелся. И это было как зависимость уже. Вот кто-то рыбалкой занимается, кто-то охотой, а кто-то к театру привыкает. Это такое дело, затягивающее», — говорит Вадим Кейш.

Нынешний директор Камерного театра Павел Михайлов считает, что люди на постановках ищут для себя «настоящее».

«Нас в последние годы приучали смотреть кино — яркое, крутое, блокбастеры с монтажом и спецэффектами, со всей этой визуальной красотой. Но вместе со всем этим ушел смысл. А в театре человек может увидеть и услышать какую-то тему, важную для себя, пережить вместе с актерами какой-то свой опыт заново, осознать его, обсудить с близкими и родными, почувствовать дыхание живого актера. Театр стирает границы. Если кино где-то там, на экране, то театр достает до каждого твоего нерва. За настоящим люди идут в театр, за живым, за искренним. И самое главное — за смыслом. Театр приучает людей задумываться, думать, размышлять и переосмыслять все, что происходит вокруг нас», — говорит Павел Михайлов.

А что зрители? Челябинцы признаются, что их влечет в театр зрелищность, эстетика и красочность постановок. А еще людей цепляет невероятное ощущение, что все волшебство на сцене создают обычные люди.

«Люблю посещать театр, потому что он, как и многие виды искусств, неотделим от жизни народа, его культуры и истории. В театре нахожу множество передовых идей различных эпох, которые вдохновляют меня в настоящем на праведную жизнь, наполненную гуманистическими идеалами и свободолюбием. Я начал активно посещать театр после приобретения Пушкинской карты. Она действительно стала хорошим подспорьем для моей культурной жизни в городе, впоследствии отправив меня в свободное плавание на собственные денежные средства (увы! сумма на карте очень ограничена)», — рассказал нам молодой студент Егор.

Двадцатитрехлетняя Анастасия говорит, что в начальной школе на «Коте в сапогах» скучала неимоверно.

«Я возненавидела балет всем своим восьмилетним сердцем. А потом, спустя 12 лет, вернулась и... влюбилась», — честно признается она.

По ее мнению, приучать детей ходить в театры в несознательном возрасте тяжело. На постановках школьники отвлекаются, болтают между собой. Знакомиться с театром надо, когда ты уже подрос и можешь проанализировать все грани постановки. А еще самостоятельно выбрать, какие темы тебе близки и что именно ты хочешь посмотреть.

«Никогда не думала, что так увлекусь театром. Это ведь нужно куда-то далеко ехать, заранее выделять на это время, сидеть по два-три часа, почти не двигаясь. Но знаете, мне уже сложно не ходить — я через месяц без постановок начинаю задумываться, что засиделась, что хочу вновь увидеть этот волшебный мир...»