/ Тома Харди вырезали из новых «Звездных войн»

﻿Сцена с актером может появиться на DVD.

Голливудский актер Том Харди сыграл в фильме «Звездные войны: Последние джедаи». Однако сцену с его участием, как сообщает издание Independent, вырезали из финальной версии фильма. Отмечается, что увидеть Харди в образе штурмовика Первого ордена можно будет в режиссёрской версии фильма на DVD в 2018 году.

Я знаю, кто вы…. FN 2187! — цитируют СМИ слова героя Харди в «Последних джедаях».

Отметим, что в седьмом эпизоде «Пробуждение силы» сыграл другой известный голливудский актер Дэниел Крейг, который до релиза ленты официально не подтверждал свое участие в проекте.

В «Последних джедаях» также появился юный актер из России. 10-летний мальчик из России Темирлан Блаев родился в Кабардино-Балкарии, но затем вместе с родителями перебрался из Нальчика в Лондон несколько лет назад. По сюжету героя зовут Темири Благ, он прислуживает фатирам в городе-казино. Он получает в подарок кольцо с символом Сопротивления, а также демонстрирует наличие Силы.

