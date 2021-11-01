Бывший вице-мэр Челябинска Олег Извеков в СИЗО написал книгу о квазипотребностях мужчин

Публикуем небольшой фрагмент из книги, которая готовится к изданию

Арестованный по обвинению в получении взятки вице-мэр Челябинска Олег Извеков закончил работу над книгой «Квазипотребности, или Чего на самом деле хочет мужчина?» . Супруга чиновника Ольга Извекова предоставила ее небольшой фрагмент Первому областному информационному агентству.

«Удивительно то, что мужчины искренне пытаются выстроить свой счастливый сценарий жизни, они пытаются построить благополучную семью, быть успешными и получать удовольствие от жизни. Но возможно ли это, когда все помыслы и поступки базируются на ненастоящих потребностях — квазипотребностях? Вот и получается, что в жизни большинства появляются „квазибраки“, „квазикарьера“, „квазиуспех“, „квазидрузья“, „квазижены“ и „квазилюбовницы“, „квазижизнь“, наконец. Помогите своим мужчинам избавиться от этого и насладиться настоящей близостью. Надеюсь, моя книга вам в этом поможет. Но умоляю вас — не относитесь к этому как к истине в последней инстанции! Это предположения, которые подтверждаются в том числе личным опытом», — пишет Олег Извеков во введении к своему психологическому исследованию.

В качестве примера таких ложный целей, которые уводят от счастья и гармонии, Извеков приводит Джона Леннона, который рос без матери и без отца и был одержим идеей стать суперпопулярным, чтобы что-то доказать хотя бы отцу. Он добился своего, но «все бросил ради женщины, которая увидела его истинную потребность — ему всю жизнь нужна была мать. И Йоко Оно стала для него, по сути, не женой, а мамой. И сразу в тартарары рухнули Beatles, да и сама музыка для Джона стала второстепенной, как и статус суперзвезды. Он нашел Мать, „мою мамочку“, как он называл эту страшную некрасивую японку», — заключает автор.

Кроме легендарного музыканта иллюстрацией следования ложному пути является и герой фильма «Мимино», напрасно мечтавший о большой авиации, и царь Иван Грозный, который вообще наломал много дров.

Олег Извеков настаивает, что его труд ни в коем случае не является научным, но он основан на личном опыте и наблюдении за поведением и судьбой друзей, знакомых, поэтому имеет право быть.

Олег Извеков недавно переведен из СИЗО под домашний арест



«Одним из самых трагичных проявлений квазипотребностей, по мнению Олега, является квазипотребность мужчины в семье. Когда по ряду причин он идет на создание семьи, при этом будучи уверенным в том, что именно это он сейчас и хочет. Когда же становятся очевидны те реальные желания, которые были прикрыты «квази», начинаются серьезные проблемы. Они чаще всего и ведут к разводам. В лучшем случае. Именно тогда и появляются квазижены, как партнеры по ячейке общества, созданной на основе нереальных потребностей»,

— так пояснила по нашей просьбе замысел автора Ольга Извекова.

Публикуем обещанный фрагмент из будущей книги.

«Что такое семья для мужчины? Когда это истинная потребность, а когда она становится Квази? И как это понять?

Сколько несчастных девушек покупается на уловки особей мужского пола, когда те говорят, преданно глядя в глаза «любимой»: «Как же долго я тебя искал... Только с тобой я хочу создать семью...» Процентов 85 незамужних девушек в нашей стране за такие слова готовы отдать все что угодно. И не только ночь, час или 3 минуты «любви». Поверьте, мужчины об этом прекрасно осведомлены. Мужская разведка любовного фронта принесла нам донесения об этом еще в подростковом возрасте. И соответственно тактика и стратегия нашего поведения выстроены из имеющихся разведданных. Подавляющее большинство мужчин, которые начинают говорить о семье с девушкой, хотят в этот момент только секса. А дальше парадокс – он все-таки на ней женится! Происходит своеобразная интересная накладка квазипотребности на квазипотребность. Сталкиваются Квази «хочу семью» и Квази «хочу быть хорошим парнем». В итоге — каша в голове и не только. А в конце концов появляется очередная «ячейка общества».

(Отрывок из главы «Мужчина – потребность в семье»)

Книга готовится к изданию в начале следующего года. Электронная версия будет готова весной. Также запланирован и аудиовариант с голосом автора. Тираж бумажной книги пока обсуждается.

Напомним, вице-мэра Олега Извекова задержали по обвинению в получении взятки в размере 450 тысяч рублей в феврале 2021 года.