Арестованный по обвинению в получении взятки вице-мэр Челябинска Олег Извеков закончил работу над книгой «Квазипотребности, или Чего на самом деле хочет мужчина?». Супруга чиновника Ольга Извекова предоставила ее небольшой фрагмент Первому областному информационному агентству.

«Удивительно то, что мужчины искренне пытаются выстроить свой счастливый сценарий жизни, они пытаются построить благополучную семью, быть успешными и получать удовольствие от жизни. Но возможно ли это, когда все помыслы и поступки базируются на ненастоящих потребностях — квазипотребностях? Вот и получается, что в жизни большинства появляются „квазибраки“, „квазикарьера“, „квазиуспех“, „квазидрузья“, „квазижены“ и „квазилюбовницы“, „квазижизнь“, наконец. Помогите своим мужчинам избавиться от этого и насладиться настоящей близостью. Надеюсь, моя книга вам в этом поможет. Но умоляю вас — не относитесь к этому как к истине в последней инстанции! Это предположения, которые подтверждаются в том числе личным опытом», — пишет Олег Извеков во введении к своему психологическому исследованию.

В качестве примера таких ложный целей, которые уводят от счастья и гармонии, Извеков приводит Джона Леннона, который рос без матери и без отца и был одержим идеей стать суперпопулярным, чтобы что-то доказать хотя бы отцу. Он добился своего, но «все бросил ради женщины, которая увидела его истинную потребность — ему всю жизнь нужна была мать. И Йоко Оно стала для него, по сути, не женой, а мамой. И сразу в тартарары рухнули Beatles, да и сама музыка для Джона стала второстепенной, как и статус суперзвезды. Он нашел Мать, „мою мамочку“, как он называл эту страшную некрасивую японку», —  заключает автор.

Кроме легендарного музыканта иллюстрацией следования ложному пути является и герой фильма «Мимино», напрасно мечтавший о большой авиации, и царь Иван Грозный, который вообще наломал много дров.

Олег Извеков настаивает, что его труд ни в коем случае не является научным, но он основан на личном опыте и наблюдении за поведением и судьбой друзей, знакомых, поэтому имеет право быть. 

Олег Извеков недавно переведен из СИЗО под домашний арест

«Одним из самых трагичных проявлений квазипотребностей, по мнению Олега, является квазипотребность мужчины в семье. Когда по ряду причин он идет на создание семьи, при этом будучи уверенным в том, что именно это он сейчас и хочет. Когда же становятся очевидны те реальные желания, которые были прикрыты «квази», начинаются серьезные проблемы. Они чаще всего и ведут к разводам. В лучшем случае. Именно тогда и появляются квазижены, как партнеры по ячейке общества, созданной на основе нереальных потребностей»,

— так пояснила по нашей просьбе замысел автора Ольга Извекова.

Публикуем обещанный фрагмент из будущей книги.

«Что такое семья для мужчины? Когда это истинная потребность, а когда она становится Квази? И как это понять?

Сколько несчастных девушек покупается на уловки особей мужского пола, когда те говорят, преданно глядя в глаза «любимой»: «Как же долго я тебя искал... Только с тобой я хочу создать семью...» Процентов 85 незамужних девушек в нашей стране за такие слова готовы отдать все что угодно. И не только ночь, час или 3 минуты «любви». Поверьте, мужчины об этом прекрасно осведомлены. Мужская разведка любовного фронта принесла нам донесения об этом еще в подростковом возрасте. И соответственно тактика и стратегия нашего поведения выстроены из имеющихся разведданных. Подавляющее большинство мужчин, которые начинают говорить о семье с девушкой, хотят в этот момент только секса. А дальше парадокс – он все-таки на ней женится! Происходит своеобразная интересная накладка квазипотребности на квазипотребность. Сталкиваются Квази «хочу семью» и Квази «хочу быть хорошим парнем». В итоге — каша в голове и не только. А в конце концов появляется очередная «ячейка общества».

(Отрывок из главы «Мужчина – потребность в семье»)

Книга готовится к изданию в начале следующего года. Электронная версия будет готова весной. Также запланирован и аудиовариант с голосом автора. Тираж бумажной книги пока обсуждается.

Напомним, вице-мэра Олега Извекова задержали по обвинению в получении взятки в размере 450 тысяч рублей в феврале 2021 года.