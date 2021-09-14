Бывший вице-мэр Челябинска пишет в СИЗО книгу о квазипотребностях мужчины

Олег Извеков сообщил, что почти закончил работу «Квазипотребности или чего на самом деле хочет мужчина?», а также курс коучинга на ее основе

Бывший вице-мэр Челябинска Олег Извеков находится в СИЗО с февраля 2021 года по обвинению в получении взятки в размере 450 тысяч рублей. Срок его содержания под стражей продлен до 17 октября. Новость о том, что он закончил работу над книгой, опубликовала в фейсбуке супруга Олега Извекова Ольга.

«У меня дошли руки до ряда проектов, которыми раньше некогда было заниматься! Я почти закончил книгу „Квазипотребности или чего на самом деле хочет мужчина?“ и курс коучинга на ее основе; разработал ряд уникальных бизнес-проектов, написал 5 новых песен для нового альбома», — сообщает Олег Извеков.

Адвокат бывшего вице-мэра Сергей Сазанаков о книге слышал, но не читал. Он пояснил Первому областному информационному агентству, что по условиям содержания в СИЗО у его подзащитного есть возможность пользоваться бумагой и ручкой, он может от руки писать письма жене и передавать через администрацию изолятора. Извеков находится в камере на двоих и лишен свиданий после интервью Ольги Извековой одному из челябинских медиа, в котором она выразила несогласие со столь суровой мерой ограничения свободы для ее мужа.

«Это книга про то, почему мужчины совершают те или иные поступки, что за этим стоит на самом деле. Он разбирает разные аспекты взаимоотношений и зависимостей. Задумки были ещё с 2017 года. В завершении книги он сделает матрицу квазипотребностей — своего рода путеводитель, который поможет быстро сориентироваться», — рассказала Ольга Извекова.

Изменение меры пресечения Олегу Извекову будет рассмотрено 17 октября.